Beifuß bringt den Stoffwechsel in Schwung

"Auch unsere Großmütter wussten um seine wohltätige Wirkung. In alten Kochbüchern wird Beifuss etwa als Zutat zu fettigen Speisen empfohlen", sagt Gudrun Walcher von der Christophorus-Apotheke in Pasching.

Kein Wunder, denn Beifuß gilt als verdauungsfördernd. "Mit seinen Bitterstoffen und ätherischen Ölen ist er zum einen appetitanregend, hilft aber auch gegen Völlegefühl und Blähungen und regt ganz allgemein den Stoffwechsel an."

Frühjahrskur mit Beifuß-Tee

Damit wirke er natürlich auch entgiftend und sei somit perfekt für den Start in den Frühling, "obwohl Beifuß das ganze Jahr über zu empfehlen ist", sagt Gudrun Walcher. Für eine Frühjahrskur rät sie, zwei bis drei Wochen täglich zwei oder drei Tassen Tee zu trinken. "Dazu ein Löfferl Beifußkraut mit 150 bis 200 Milliliter heißem Wasser aufgießen und fünf Minuten zugedeckt ziehen lassen. Das ist ganz wichtig, damit die ätherischen Öle nicht verdampfen", sagt Walcher. Weil Beifuß bitter und damit nicht jedermanns Sache sei, könne man ihn auch als Tinktur zu sich nehmen. "Dazu 15 bis 20 Tropfen in Wasser auflösen", sagt Gudrun Walcher. Und noch etwas: "Schwangere sollten Beifuß meiden, denn er könnte die Wehentätigkeit anregen." (had)