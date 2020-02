Die Zielvorgabe ist fix: Eine Kleidergröße weniger soll es am Ende der Fastenzeit sein – natürlich nicht mit einer ungesunden Crash-Diät, sondern mit viel Obst und Gemüse, genügend Eiweiß, guten Fetten und natürlich mit vielen, vielen Vitaminen. Aber wie ist eigentlich das Essverhalten bisher? Und was muss sich in den nächsten Wochen ändern?