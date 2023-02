Basaliom: Wenn sich helle Knötchen als Hautkrebs entpuppen

"Hautkrebs gehört zu den allerhäufigsten Krebsarten", sagt Dermatologe und OÖN-Doktor Johannes Neuhofer. Aktuell ist auch die US-amerikanische First Lady Jill Biden davon betroffen. In einer Operation sei der 71-Jährigen Krebsgewebe oberhalb des rechten Auges "erfolgreich" entfernt worden, teilte der Mediziner des Weißen Hauses, Kevin O’Connor, mit. Der Eingriff sei gut verlaufen. Die Diagnose: ein Basaliom, also weißer Hautkrebs.