Bald geht es wieder los: Tipps für den Schulstart

"Der Wechsel vom Ferienmodus zum Schulalltag funktioniert nach neun Wochen nicht von heute auf morgen. Besser ist, man gibt den Kindern mehr Zeit. Jetzt, rund zwei Wochen vor Schulbeginn, ist der richtige Moment, um einen kleinen Countdown zu erstellen", sagt Lena Kaiser, Psychologin und Beraterin bei "Rat auf Draht".

Noch zwei Wochen: Die beste Zeit, um gemeinsam mit den Kind locker und ohne Druck in den Unterrichtsstoff hineinzuschnuppern. Am besten ist es, spielerisch mit einfachen, lustigen Sachen anzufangen – Erfolgserlebnisse sind dann garantiert. Auch ein Treffen mit Schulfreunden kann Vorfreude wecken und motivieren.

Noch vier Tage: In den Ferien dürfen Kinder oft länger aufbleiben und sich gemütlich ausschlafen. In den letzten Tagen vor Schulbeginn wäre es gut, den Schlafrhythmus wieder an den Schulalltag anzupassen.

Die letzten Ferientage: Spätestens jetzt ist gemeinsames Schultasche-Packen angesagt. Für den ersten Schultag braucht man noch nicht viel, aber zumindest ein Notizblock, Stifte und eine Flügelmappe für alle losen Infoblätter sollten mit dabei sein.

Rituale zum Ferienende: Lassen Sie die Ferien mit einem gemeinsamen Erlebnis ausklingen. Ein Restaurantbesuch, ein kleiner Ausflug oder ein Eis: Diese Dinge versüßen das Ferienende und bleiben in guter Erinnerung. Auch eine nette Kleinigkeit, wie etwa ein besonderer Stift, steigert die Freude Ihres Kindes am Schulanfang und damit die Motivation.

