Balance-Training lindert Altersbeschwerden

In einer neuen Studie zeigten Forschende der Universität Freiburg in der Schweiz, dass eine im Alter auftretende neurologische Funktionsstörung durch gezielte Übungen bekämpft werden kann.

Typische Altersbeschwerden wie schlechte Schlafqualität, verminderte motorische Kontrolle oder kognitive Störungen sind unter anderem auf eine Fehlfunktion der Gamma-Aminobuttersäure im Gehirn zurückzuführen. Diese Säure ist ein sogenannter Neurotransmitter, der die Aktivität von Neuronen bremst, um übermäßige Erregungen im Gehirn zu verhindern. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Hemmung ab. In ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift "The Journal of Physiology" veröffentlicht wurde, zeigten die Forscher erstmals, dass Gleichgewichtstraining dieser altersbedingten Abnahme der Hemmung entgegenwirkt.

Gezielte Übungen

Für die Studie wurden 40 Senioren im Alter von 66 bis 81 Jahren in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe führte über einen Zeitraum von sechs Monaten zweimal wöchentlich ein Gleichgewichtstraining durch, während die Kontrollgruppe keine spezifischen Übungen absolvierte. Nach einem halben Jahr zeigte die trainierte Gruppe im Vergleich zur untrainierten Gruppe eine Verbesserung der Hemmungsfunktion des Neurotransmitters um 16,5 Prozent und eine Steigerung der Gleichgewichtsfähigkeit um 15 Prozent.

