Babys sind keine egozentrischen Wesen

Acht Monate alte Säuglinge vertrauen nämlich eher den Wahrnehmungen anderer als ihren eigenen Beobachtungen. Sie können daher sogar als "alterzentrisch" bezeichnet werden. Das heißt, dass sie die Welt eigentlich aus der Perspektive anderer Individuen sehen.

Das Forschungsteam ließ 32 acht Monate alte Babys Videos ansehen, anhand derer es feststellen konnte, dass Babys unter zwölf Monaten bei Beobachtungen stark auf die Reaktionen von Erwachsenen achteten. "Wir glauben, dass diese so genannte alterzentrische Tendenz ein einzigartiges Merkmal der sehr frühen Entwicklung ist, wenn die Fähigkeit von Säuglingen, die Welt alleine zu erkunden, noch begrenzt ist", so Barbu Revencu vom Department of Cognitive Science der Central European University in Wien. "Sie erleichtert ihnen das Lernen, indem sie ihnen ermöglicht, die Welt durch die Aufmerksamkeit anderer zu erkunden."

Anhand der Studie sei bewiesen, dass die weitverbreitete Annahme nicht richtig ist, dass Menschen ihr Leben als egozentrische Wesen beginnen, die nicht in der Lage seien, andere Perspektiven zu berücksichtigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper