Automatisierte Defis helfen bei Herzstillstand

Die 30-Tage-Überlebensrate ist dann viel höher, selbst wenn der Notarzt schnell eintrifft. Eine dänische Studie hat jetzt diesen Effekt mit Daten von mehr als 7000 Betroffenen eindeutig belegt.

Überlebensrate steigt deutlich

"Bei 14,7 Prozent (1098 von 7471 Patienten) wurde noch vor dem Eintreffen des Notarztwagens eine Defibrillation durch Laienhelfer durchgeführt. Insgesamt überlebten 44,5 Prozent (489 von 1098) dieser Patienten die ersten 30 Tage nach dem Ereignis im Vergleich zu 18,8 Prozent (1200 von 6373), bei denen keine sofortige Defibrillation erfolgte", schrieben die Wissenschafter rund um Mathias Hindborg vom Nordsjaellands Hospital in der Zusammenfassung ihrer Arbeit für den Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Amsterdam.

Abgesehen von einem Zeitraum bis zur Ersten Hilfe von null bis zwei Minuten – in diesen Fällen muss der Notarztwagen praktisch am Ort des Zwischenfalls gerade vorbeigefahren oder aus einem anderen Grund bereits im unmittelbaren Umfeld gewesen sein – zeigte sich immer ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten der sofortigen Defi-Anwendung durch Laien, Passanten, Begleitpersonen etc. So war bei rascher Defibrillation die Überlebenschance schon um 37 Prozent höher, auch wenn der Notarztwagen bereits binnen zwei bis vier Minuten nach dem Ereignis eintraf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper