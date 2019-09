Auszeit für Freundinnen in den Eurothermen

Nach einem oft stressigen Start ins neue Schul- und Arbeitsjahr ist jetzt die richtige Zeit für eine kleine Auszeit mit Freundinnen. In den Eurothermen in Bad Ischl, Bad Schallerbach und Bad Hall können sich Frauen am 5. und 6. Oktober so richtig verwöhnen lassen.

Die OÖNachrichten-Lady-Days sind eine Einladung an OÖN-Leserinnen und Freundinnen. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Stunden mit Wellness-, Entspannungs- und Spaß-Programm. Außerdem gibt es an diesem Wochenende zahlreiche „Schnupperangebote“ gratis. So werden zum Beispiel diverse Massagen und Beautybehandlungen angeboten. Wer es sportlich mag, kann eine Einheit Aqua Zumba mitmachen. Beim Glücksrad können Sie schöne Preise gewinnen. Jede Besucherin bekommt mit der OÖNcard ein Glas Sekt und ein Überraschungsgeschenk. In Bad Schallerbach treten zudem die „Voigasplattler“ auf.

Nähere Informationen: www.eurothermen.at/lady-days-2019