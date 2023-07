Australien könnte HIV bald besiegt haben

Experten feierten die sinkenden Infektionszahlen bei der Eröffnung der 12. Konferenz der International Aids Society in Brisbane als "monumentalen Meilenstein". Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte: "Die Tatsache, dass wir jetzt über die Eliminierung von HIV-Übertragungen sprechen, ist unglaublich." Es würde zeigen, was möglich sei, und gebe Hoffnung. Laut der University of New South Wales wurden in Australien 2022 nur noch 555 neue HIV-Infektionen verzeichnet.

Erfolg der Wissenschaft

Zum Erfolg hätten vor allem vorbeugende Maßnahmen wie verstärkte HIV-Tests und die Präexpositionsprophylaxe beigetragen. Diese ist für bestimmte Menschen in Australien – wie auch in Österreich – auf Rezept mit kleiner Zuzahlung erhältlich. Dabei nehmen HIV-negative Menschen ein Medikament ein, um sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Zudem kann dank der heutigen medizinischen Möglichkeiten immer besser verhindert werden, dass eine HIV-Infektion zur Immunschwächekrankheit Aids wird. "Der Erfolg zeigt, dass die Wissenschaft über Werkzeuge und Know-how verfügt, um Infektionen zu stoppen und Leben zu retten", erklärte Tedros.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper