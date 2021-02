Ausnahmezustand macht Seelen krank

Der coronabedingte Ausnahmezustand dauert mittlerweile fast ein ganzes Jahr - und wurde langsam, aber sicher zum Dauerzustand. „Viele fühlen sich ausgelaugt, müde und ohne Perspektive“, sagt Barbara Lanzerstorfer-Holzner, Referentin von der Telefonseelsorge OÖ.

Seit der zweiten Welle im Herbst sei auch die Psyche von vielen Menschen angeschlagen, die zuvor seelisch stabil waren. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Homeschooling und die fehlende Tagesstruktur bleiben nicht ohne Folgen. „Ganz besonders betroffen sind derzeit Kinder und Jugendliche, hier wirkt sich der Wegfall der Tagesstruktur durch regelmäßigen Schulbesuch sowie sozialer Kontakte besonders dramatisch aus. Viele leiden massiv unter der Situation, können sich zu nichts mehr motivieren, entwickeln Antriebsstörungen bis hin zu schweren Depressionen mit Suizidalität, aber auch Essstörungen haben zugenommen“, sagt Primaria Katharina Glück, Vorständin der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, die die Öffnung der Schulen sehr begrüßt. „Ich halte zwei Schultage pro Woche aber für zu wenig.“

Aber auch alle anderen Altersgruppen würden zunehmend seelisch leiden: Krankenhauspersonal genauso wie ältere Menschen. Schlafstörungen, Ängste, Appetit- und Antriebslosigkeit würden zunehmen, sagt die Psychiaterin. „Wir Menschen sind ein Leben mit reduzierten sozialen Kontakten nicht gewohnt“, sagt Barbara Lanzerstorfer-Holzner.

„Wenn es nicht mehr möglich ist, irgendetwas Gutes in seinem Leben zu sehen, wenn es nichts mehr gibt, das Freude bereitet und man sich fühlt, als sei man in einem finsteren Loch, dann ist es dringend notwendig, sich Hilfe zu holen, vielleicht als erster Schritt ganz vertraulich, per Telefon bei der Telefonseelsorge unter 142 oder im Chat unter onlineberatung-telefonseelsorge.at."

