 Ausdauersport ist am Vormittag am wirksamsten

Morgens ist Langlaufen am gesündesten.

Zur Verhinderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist regelmäßiger Ausdauersport eines der wichtigsten Mittel. Doch für einen optimalen Effekt kommt es laut niederländischen Wissenschaftern auch darauf an, wann das Training erfolgt. Am besten ist dazu der Vormittag geeignet, hat nun eine große Studie gezeigt.

"Unabhängig von der Gesamtmenge an physischer Aktivität bringt körperliches Training am Vormittag ein geringeres Risiko für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zeigt die potenzielle Bedeutung zeitlich abgestimmter Betätigung für die Prävention solcher Erkrankungen", schrieb Gali Albalak von der Abteilung für Gerontologie und Geriatrie der Universität Leiden im European Journal of Preventive Cardiology.

Die Forscher bedienten sich für ihre Untersuchung der Daten von 86.657 Briten aus der sogenannten UK Biobank, die in einer Langzeitstudie den Gesundheitszustand von 502.490 Teilnehmern beobachtet, die zwischen 2006 und 2010 aufgenommen wurden. Bei einem Teil von ihnen wurde die tägliche körperliche Aktivität inklusive der Tageszeit mit Messgeräten über eine Woche hinweg registriert. In der aktuellen Analyse handelte es sich um Personen zwischen 42 und 78 Jahren bei einem Durchschnittsalter von 61,6 Jahren. Die fast 87.000 Probanden wurden sechs Jahre lang beobachtet.

Nächtlicher Sport gefährlicher

Während der Beobachtungszeit entwickelten insgesamt 2911 Probanden eine koronare Herzkrankheit (Infarkt etc.). Zusätzlich wurden 796 Schlaganfälle registriert. Die Wissenschafter verglichen dies mit der von den Probanden bevorzugten Tageszeit für körperliche Aktivitäten.

Das Ergebnis: Für die koronare Herzkrankheit, Gehirnblutungen und Schlaganfälle durch Gehirngefäß-Verschlüsse war ein klares Muster erkennbar.

Relativ hohe physische Aktivität in der Nacht – zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh – war mit einem vergleichsweise höheren Risiko assoziiert. Relativ hohe körperliche Aktivitäten zwischen acht und elf Uhr vormittags hingegen waren mit einem geringeren Risiko verbunden.

Optimal ist Sport um neun Uhr

Optimal ist physische Aktivität laut Studie in Bezug auf die Verhinderung von Herzleiden und von Schlaganfällen um neun Uhr früh.

Umgekehrt ist Frühsport gegen fünf Uhr oder sechs Uhr morgens im Vergleich dazu offenbar am wenigsten wirksam.

