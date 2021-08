Was zieht die Menschen in die Berge? Was fasziniert sie? Maurer: Da ist einmal die sportliche Seite. Schon Paul Preuss, einer der Väter des Freikletterns, hat gesagt: "Bergsteigen ist Sport." Für den Hallenkletterer und Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio, Jakob Schubert, ist das auch Sport. Für mich hat das weniger mit Bergsteigen zu tun, ist eher ein Mittelding zwischen Turnen und Stabhochsprung, aber eine ideale Vorbereitung des Körpers fürs Bergsteigen. Aber