"Ich bin die zentrale Ansprechperson für unsere Patientinnen und Patienten – ob sie etwas über ihre Krankheit wissen wollen oder eine Auskunft zur richtigen Ernährung vor der Operation brauchen", sagt Daniela Rappold. Die 29-Jährige ist Österreichs erste "ERAS-Nurse" ("Enhanced Recovery After Surgery") und arbeitet seit vier Monaten in dieser Funktion in der chirurgischen Abteilung des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck.