Auch wenig Alkohol erhöht Blutdruck

Auch das berühmt-berüchtigte "eine Achterl in Ehren pro Tag" – so es das gibt – erhöht bereits den Blutdruck. Eine eben erst in den USA erschienene italienische Studie widerlegt den angeblich die Blutgefäße "entspannenden" Effekt von Alkohol. Selbst geringe konsumierte Mengen können eine Hypertonie fördern.

Laut den Wissenschaftern gibt es de facto keinen "gesunden" Alkoholkonsum, was den Blutdruck angeht: Folgende Fakten sind das Resultat der Zusammenschau von sieben Studien aus den USA, Korea und Japan.

Bei einem täglichen Konsum von zwölf Gramm Alkohol (ein kleines Bier, ein Achterl Wein) war der systolische Blutdruckwert um 1,25 mmHg höher.

Bei 48 Gramm Alkohol (vier sogenannte Standardgetränke) pro Tag waren es 4,9 mmHg mehr. Der diastolische Wert erhöhte sich schon bei zwölf Gramm Alkohol pro Tag um 1,14 mmHg, bei 48 Gramm um 3,1 mmHg.

Die optimalen Werte

Optimal wäre ein Blutdruck von weniger als 120 mmHg systolisch (oberer Wert/Pumpphase des Herzens) und weniger als 80 mmHg diastolisch (unterer Wert/Ruhephase des Herzens). Als normal werden 120 bis 129 mmHg und 80 bis 84 mmHg bezeichnet.

