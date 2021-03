Tilman Königswieser ist Ärztlicher Leiter des Salzkammergut Klinikums – und seit fast genau einem Jahr auch Leiter des Expertengremiums im Krisenstab des Landes Oberösterreich, in dem er täglich mit dem Thema Corona befasst ist. OÖNachrichten: Haben Sie im März 2020 gedacht, dass Sie die Doppelfunktion so lange innehaben werden? Tilman Königswieser: Ganz ehrlich: nein. Wir haben zwar gewusst, was auf uns zukommt, aber dass dieses Virus so zäh ist, hätten wir zu diesem Zeitpunkt nicht