"Antibiotika wirken nur bei richtiger Einnahme gut"

Manche sehen in Antibiotika ein Wundermittel, andere eine gefährliche Giftkeule. Fakt ist, dass sie in manchen Fällen unverzichtbar sind, um Krankheiten rasch und effizient in den Griff zu bekommen. So ist der Einsatz von Antibiotika etwa bei eitrigen Mandeln oder Lungenentzündungen kaum zu vermeiden.