Antibiotika schaden auch

Das Mikrobiom ist die Gesamtheit von Mikroorganismen und besteht hauptsächlich aus Bakterien, die sich etwa im Darm oder auf der Haut befinden. Die Zusammensetzung dieser Milliarden von Keimen ist so individuell wie ein persönlicher Fingerabdruck. Allein das Mikrobiom des Darms soll an die zwei Kilogramm wiegen – so viel wie das Gehirn.

Die Forschung darüber steckt noch in den Kinderschuhen, deutet aber jetzt schon einen Paradigmenwechsel im Verständnis unseres medizinischen Handelns an. Die große Mehrzahl der Bakterien sind gewissermaßen wohlwollende Kommilitonen, und nur wenige attackieren unsere Gesundheit und können Infektionskrankheiten auslösen, die wir mit Antibiotika besiegen wollen.

Nimmt man Antibiotika, so müssen auch viele Stämme unserer "befreundeten Keime" daran glauben und stehen uns nicht mehr als Helferlein zur Verfügung. Wir werden anfälliger für diverse Krankheiten – so die Annahme. Denn es gilt: Je breiter das Mikrobiom aufgestellt ist, umso besser ist es für uns.

Laut mehreren Studien an Mäusen besteht sogar eine direkte Verbindung zum Gehirn. Diese kann das Verhalten entscheidend beeinflussen. Durch Stuhltransplantation können lebhafte Mäuse zaghaft werden und umgekehrt. Klingt ekelig, wird aber auch zum Teil mit gutem Erfolg schon bei uns Menschen bei bestimmten Indikationen durchgeführt.

Auch wenn wir da noch ganz am Anfang unserer Forschung stehen, bin ich überzeugt, dass wir noch viel Nützliches für unsere Gesundheit lernen werden. Von der leichtfertigen Verwendung von Antibiotika ist die Medizin ja schon abgerückt, vor allem durch die Kenntnis über die Förderung der Resistenzentwicklung von pathogenen Keimen. Dass dadurch aber auch Millionen von gesundheitsfördernden Keimen dauerhaft eliminiert werden, sollte uns noch exakter abwägen lassen, ob wir wirklich ein Antibiotikum verordnen müssen.