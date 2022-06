Brustkrebs, Grippe, Masern. Was diese und praktisch alle anderen Leiden miteinander verbindet: Sie alle werden durch die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD, mehr dazu am Ende des Artikels) definiert. Seit heuer ist die elfte Revision der ICD in Kraft. Die Zahl steht auf jedem Arztbefund und hilft auch bei der Abrechnung mit den Krankenkassen. Zurzeit ist die ICD vier- bis fünfstellig, künftig besteht sie aus 14 Ziffern.