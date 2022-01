Angststörungen: Gekommen, um zu bleiben

Beim Anblick der Schlange weiten sich die Pupillen, Schweißtropfen treten auf die Stirn, und die Hände zittern. "Angst ist in gefährlichen Situationen sinnvoll", sagt Primar Jörg Auer, Vorstand der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Neuromed Campus in Linz. Doch wenn sie ständiger Begleiter im Alltag wird und diesen beeinträchtigt, kann es sich um eine Angststörung handeln.