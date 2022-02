Bei einem Aneurysma handelt es sich um eine krankhafte Aussackung eines Blutgefäßes, meist von Arterien. Diese können an Schwachstellen in der Gefäßwand entstehen. Manche Aneurysmen sind angeboren, andere wiederum entstehen erst mit den Jahren. Mehr als 50 Prozent aller Aneurysmen liegen in der Bauchaorta und betreffen wesentlich häufiger Männer als Frauen. Das Risiko steigt mit dem Alter. Raucher, Menschen mit Bluthochdruck, koronarer Herzkrankheit und erhöhten Blutfettwerten sind mehr