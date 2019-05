Andreas Shamiyeh ist Präsident der Krebshilfe OÖ

Der Mediziner ist seit 2012 im Vorstand der Krebshilfe OÖ aktiv und hat seit Jahren bei Telefon-Hotlines und Informationsveranstaltungen mitgearbeitet, um über Krebs und die wichtigsten Vorsorge- und Früherkennungsschritte zu informieren. Als Leiter der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Med Campus III des Kepler Universitätsklinikums ist Shamiyeh mit allen Facetten einer Krebserkrankung vertraut.

Viele Vorsorgeprojekte

Die Krebshilfe Oberösterreich betreut im Jahr 3500 Patienten und Angehörige in den 14 Beratungsstellen und ist mit verschiedenen Vorsorgeprojekten im ganzen Land unterwegs: Sie bietet unter anderem Nichtraucher- und Vorsorgevorträge in Schulen sowie Vorsorge- und Tastseminare für Frauen an.