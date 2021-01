Eine Pandemie, die die Welt in Angst und Schrecken versetzt: Was für uns heute Covid-19 ist, war bis in die 1960er-Jahre die Kinderlähmung. Poliomyelitis (Polio) wird durch Schmieren- oder Tröpfcheninfektion übertragen und betrifft vor allem Kinder. Polio ist aber gleichzeitig auch eine Erfolgsgeschichte: Dank der ab 1955 entwickelten Impfung konnte die Krankheit weltweit nahezu ausgerottet werden.