Als Babys getrennt: Wie sich Drillinge fanden

Per Zufall lernten sich Eddy Galland, David Kellman und Bobby Shafran im Herbst 1980 in New York kennen – und wussten sofort: Sie sind Drillinge. Robert und Eddy hatten sich auf dem College getroffen, nach Medienberichten meldete sich auch David.

Nach der ersten Wiedersehensfreude begannen sie zu recherchieren, warum sie als Babys getrennt wurden. Die erschütternden Ergebnisse zeigt nun die Doku "Drei gleiche Fremde", die heute auf ORF 1 zu sehen ist. Die eineiigen Drillinge waren ohne ihr Wissen Versuchspersonen in einem Experiment geworden, in dem Wissenschafter unter der Führung des gebürtigen Österreichers Peter Neubauer herausfinden wollten, wie sich Kinder mit den gleichen biologischen Voraussetzungen, aber getrennt und geprägt von unterschiedlichen Erziehungsstilen, entwickeln. Die Forscher kooperierten mit einer Adoptionsagentur, die eineiige Zwillinge und Drillinge an Familien vermittelte, und beobachteten die Entwicklung. Die Ergebnisse wurden jedoch nie veröffentlicht, die Unterlagen sind bis 2065 unter Verschluss. Für die Brüder ist das Wissen um die Trennung nach wie vor belastend, Eddy nahm sich 1995 das Leben.

"Drei gleiche Fremde" ist heute um 20.15 Uhr auf ORF 1 zu sehen.