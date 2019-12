"Alltagsdoping" - Konsumieren, um zu funktionieren

Bei dem Begriff denken die meisten an Spitzensport, dabei ist Doping längst nicht mehr nur diesen Kreisen "vorbehalten". Im Gegenteil: "Das so genannte Alltagsdoping zieht sich quer durch alle Schichten, sagt Michael Musalek, ärztlicher Leiter des Anton Proksch Instituts und Vorstand des Instituts für Psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU). Erschwerend käme hinzu, dass die Betroffenen oft so agieren, dass ihr Suchtverhalten für Außenstehende völlig unbemerkt bleibt.

"Es ist absurd, dass wir bei Doping zwar mit dem Finger auf Athleten zeigen, dabei aber die Frage vernachlässigen, wie oft jede und jeder in Österreich zu Suchtmitteln greift, um ganz alltägliche Aufgaben zu bewältigen", so der Suchtexperte. Leistungssteigernde Präparate kämen dabei im (beruflichen) Alltag ebenso zum Einsatz wie "Downer", also Schlaf- und Beruhigungsmittel, die Phasen der Regeneration ermöglichen.

Abrutschen in die Sucht

Die Diskussion über dieses Thema ist umso schwieriger, als bisher Zahlenmaterial für Österreich gänzlich fehlt. "Wir schätzen, dass etwa 150.000 Menschen in Österreich medikamentenabhängig sind", sagt Musalek. Medikamentensucht ist aber nur ein Teilbereich des Alltagsdopings. Illegale Substanzen wie Kokain, die aufputschend wirken, werden da missbraucht, ebenso wie Alkohol. "Alkohol baut Spannung ab – das kann vor einer wichtigen Besprechung ebenso als notwendig empfunden werden wie beim fast schon obligatorischen ,After-Work-Drink‘", sagt Musalek, und ergänzt gleichzeitig: "Natürlich ist nicht jedes Glas Alkohol Alltagsdoping. Wir sprechen dabei ausdrücklich nicht von einem Achterl Wein, das gemütlich im Freundeskreis genossen wird, sondern von Konsum, der als notwendig und im weitesten Sinne leistungssteigernd empfunden wird."

Die Grenze kann freilich fließend sein – umso wichtiger sei daher die Sensibilisierung für das Thema. "Wir erhoffen uns von der Studie aber nicht nur eine Antwort auf die Frage, wie viele Menschen in Österreich auf Alltagsdoping zurückgreifen, sondern auch: Welche beruflichen und sozialen Rahmenbedingungen fördern den Missbrauch von legalen und illegalen Substanzen?", so Musalek. Erste Ergebnisse sind um den Jahreswechsel 2020/2021 zu erwarten.