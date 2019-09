Alleskönner Apfel: Gesund, schmackhaft, kalorienarm

An apple a day keeps the doctor away” lautet ein altes, englisches Sprichwort. Lebenslange Gesundheit kann ein Apfel täglich allein zwar nicht garantieren – seine positiven Effekte auf Herz, Verdauung und Co sind jedoch unumstritten.

Der Apfel, in all seinen Farben und Formen, ist und bleibt das beliebteste heimische Obst. Ein Apfel hat, je nach Sorte, einen Brennwert von nur 70 Kilokalorien und besteht zu 85 Prozent aus Wasser. Aufgrund seines hohen Gehalts an Kalium, Folsäure, Vitamin C und sekundären Pflanzenstoffen ist er nicht nur kalorienarm, sondern auch gesund.

"Der Apfel begleitet den Menschen schon seit langer Zeit. Äpfel werden seit Jahrhunderten kultiviert, geerntet und gegessen und sind eine Konstante nicht nur in der Küche, sondern auch als Symbole in unserer Kultur, in Geschichte, Wissenschaft und sogar in der modernen Technik", schreibt James Rich, Autor des Kochbuchs "Äpfel – Rezepte aus dem Obstgarten".

Blüten als gesunder Geheimtipp

Auf 221 Seiten wird er nicht müde, von jenem Obst zu schwärmen, das zur Familie der Rosengewächse gehört und nah verwandt ist mit Birne und Quitte.

Heutzutage werden weltweit schätzungsweise um die 30.000 Apfelsorten kultiviert. Manche werden seit Jahrhunderten angebaut, es gibt dafür Belege aus dem Tal des Jordan, die aus der Zeit um 6500 vor Christus stammen. Und jedes Jahr kommen neu gezüchtete Sorten dazu, weil die weltweite Nachfrage wächst und sich der Geschmack der Konsumenten verändert. "In vielen Regionen der Welt sind Äpfel ein fester Bestandteil der Ernährung", schreibt der Autor, der alle Teile des Obsts zum Kochen verwendet: von der Blüte bis hin zu Falläpfel. Die Apfelblüten sind übrigens ein echter Geheimtipp, enthalten sie doch viele Antioxidantien.

James Rich: Äpfel – Rezepte aus dem Obstgarten, 221 Seiten, AT Verlag, 26 Euro