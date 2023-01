Alles ist im Jetzt

Es war dieser eine Moment. Am Fenstersims sitzend, meine Füße in Wollsocken gehüllt, das Gesicht verschlafen, die Gedanken mehr noch im Traum. Ich blickte vom Turm des Linzer Mariendoms in den beginnenden Tag. Wolken verhüllten meine Sehnsucht. Ich bangte um meine Erwartung. Und ich durfte warten. Ich durfte es er-warten. Denn das Licht kam. Ganz im Stillen. Ganz un-erwartet. Es war der eine Moment, als die Sonne durch die Wolken hervorschien.