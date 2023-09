 Allergien: Scheinbar Einfaches ist kompliziert

Husten, Schnupfen, Niesen, Juckreiz: Welche komplizierten Vorgänge bei Allergien hinter diesen scheinbar einfachen Symptomen stecken, legten Experten beim "JKU Medtalk" dar. Susanna Zierler von der Johannes-Kepler-Uni Linz brachte die Ursache für Allergien am Mittwoch im Medloft an der Medizinischen Fakultät auf den Punkt: "Das Immunsystem wird fehlgeleitet." Die Uni-Professorin und Vorständin des Instituts für Pharmakologie erklärte anschaulich, wie so ein Ungleichgewicht von angeborenem und