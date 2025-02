Allergie und Äpfel: Hängt das zusammen, Herr Doktor?

In unserem Land leiden circa 16 Prozent an einer Allergie gegen Birkenpollen. Auch wenn mit über 20 Prozent deutlich mehr Menschen von Gräsern und Hausstaubmilben geplagt sind, so sind die Symptome gegen Baumpollen tendenziell schwerer. Das dürfte daran liegen, dass die Baumpollen leichter in die unteren Atemwege gelangen und dort die Atmung erschweren.