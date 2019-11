Alle 39 Sekunden stirbt weltweit ein Kind an Lungenentzündung

Im vergangenen Jahr sind mehr als 800.000 Kinder unter fünf Jahren an Lungenentzündung gestorben. Dies ergab eine Studie des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF.

Lungenentzündung wird durch Bakterien, Viren oder Pilze verursacht. Im Jahr 2018 starben mehr unter Fünfjährige an dieser Krankheit als an jeder anderen. Zum Vergleich: 437.000 Kinder unter fünf Jahren starben an Durchfall und 272.000 an Malaria.

Die meisten Todesfälle betrafen Kinder unter zwei Jahren, und fast 153.000 innerhalb des ersten Lebensmonats. "Täglich sterben fast 2200 Kinder unter fünf Jahren an einer Lungenentzündung, einer heilbaren und meist vermeidbaren Krankheit", so UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore in einer Aussendung. Ein starkes globales Engagement und erhöhte Investitionen seien entscheidend für den Kampf gegen die Krankheit.

Kevin Watkins von der Organisation "Save the Children" warnte vor einer "vergessenen globalen Epidemie". Die Kinder sterben aufgrund eines Mangels an Impfstoffen, erschwinglichen Antibiotika und routinemäßiger Sauerstoffbehandlung. "Die Lungenentzündungskrise ist ein Symptom für Vernachlässigung und unvertretbare Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung", kritisierte Watkins.

Die Hälfte der Todesfälle bei Kinderpneumonien betraf fünf Länder: Nigeria (162.000 Todesfälle), Indien (127.000), Pakistan (58.000), die Demokratische Republik Kongo (40.000) und Äthiopien (32.000). Kinder mit einem durch andere Infektionen wie HIV oder durch Unterernährung bereits geschwächten Immunsystem sowie Menschen in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung und verunreinigtem Wasser sind einem weitaus größeren Risiko ausgesetzt.

Impfungen schützen

Die Krankheit könne durch Impfstoffe verhindert und bei entsprechender Diagnose leicht mit kostengünstigen Antibiotika behandelt werden. Jedoch werden immer noch Dutzende Millionen Kinder nicht geimpft und jedes dritte Kind mit Symptomen erhalte keine notwendige medizinische Versorgung, kritisierten die Organisationen. Kinder mit schweren Lungenentzündungen können auch eine Sauerstoffbehandlung benötigen, die in den ärmsten Ländern jenen, die sie brauchen, nur selten zur Verfügung steht. Die Mittel zur Bekämpfung der Lungenentzündung liegen weit hinter denen zum Kampf gegen andere Krankheiten zurück, schrieb die UNICEF.