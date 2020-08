Ich bemerkte die glasigen Augen am Abend, den wackeligen Gang, die mit der Zeit immer stärker werdenden Ringe unter den Augen, das fahle Gesicht, den strengen Geruch." So erinnert sich die Tochter eines Alkoholikers an ihren Vater. Sie machte das durch, was viele Angehörige von Abhängigen erleben: Verunsicherung, Angst, Wut, Hoffnungslosigkeit.