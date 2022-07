Affenpocken: Impfempfehlung nur für Risikogruppen

Demnach wird der Stich nur für bestimmte Risikogruppen empfohlen, wie Labormitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Menschen, die direkt mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Unterdessen hat sich die Zahl der bestätigten Fälle in Österreich weiter erhöht - auf 83 gegenüber 62 in der Vorwoche.

Die Empfehlung des NIG sieht eine Impfung gegen Pocken als postexpositionelle Prophylaxe nach Kontakt mit einer erkrankten Person, für spezialisiertes Laborpersonal sowie für Gesundheitspersonal mit hohem Expositionsrisiko vor. In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit könne Menschen mit individuellem Risikoverhalten in der Folge ebenfalls eine Impfung angeboten werden. Ein Risikoverhalten liegt laut NIG vor, wenn Personen häufig wechselnden sexuellen Kontakt haben.

Homosexuelle Männer besonders betroffen

In Österreich seien aktuell insbesondere Männer mit gleichgeschlechtlichen Partnern von Affenpocken betroffen, so das Gesundheitsministerium. Eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung wurde aufgrund der Epidemiologie, des Infektionsgeschehens und der geringen Infektionswahrscheinlichkeit nicht empfohlen.

Die Impfempfehlung des Nationalen Impfgremiums im Detail

Unterdessen wird in der kommenden Woche die erste Impfstofflieferung erwartet. Die Beschaffung des Serums erfolge in einem gemeinsamen Prozess auf europäischer Ebene, der über die Gesundheitsagentur HERA organisiert werde, so das Gesundheitsministerium.

Durch Unterstützung von Deutschland habe sich Österreich weitere Lieferungen aus dem europäischen Kontingent gesichert. Eine weitere größere Lieferung der Impfstoffe Imvanex oder Jynneos werde in den darauffolgenden Wochen erwartet.

Ab nun informieren die Behörden über die Entwicklung der Affenpocken-Infektionslage jeden Freitag über das AGES-Dashboard, so das Gesundheitsministerium.