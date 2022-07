Affenpocken: Impfempfehlung für Risikogruppen

Demnach wird der Stich nur für bestimmte Risikogruppen empfohlen, wie Labormitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Menschen, die direkt mit dem Virus in Kontakt gekommen sind.

Unterdessen hat sich die Zahl der bestätigten Fälle in Österreich weiter erhöht – auf 83 gegenüber 62 in der Vorwoche. In Österreich seien aktuell insbesondere Männer mit gleichgeschlechtlichen Partnern von Affenpocken betroffen, so das Gesundheitsministerium.