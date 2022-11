Affenpocken: 7000 Impfdosen im Dezember erwartet

Mit den neuen Dosen können alle Personen aus Risikogruppen geimpft werden.

Allerdings geht die Zahl der Neuinfektionen seit August global stark zurück. Auch in Österreich ist es laut Ministerium so. Bisher wurden 325 Fälle gemeldet. Die Mehrzahl der Infektionen verlief mild bis moderat, mitunter aber mit starken Schmerzen. In den vergangenen eineinhalb Monaten wurden weniger als fünf Fälle pro Woche gemeldet. In der Vorwoche gab es keine Neuerkrankungen.

EU-weit wurden bisher vier Todesfälle verzeichnet, sechs Personen benötigten intensivmedizinische Behandlung. In Österreich gab es keine Todesfälle. Kinder und Jugendliche waren nicht betroffen.