Ärzte warnen vor Stürzen vom Wickeltisch

In der Grazer Kinderklinik sind in den vergangenen Tagen und Wochen vier Säuglinge mit schweren Verletzungen behandelt worden. Der Verein "Große schützen Kleine" appelliert daher an Eltern, ihre Kinder am Wickeltisch niemals aus den Augen und den Händen zu lassen.

Ein Sturz vom Wickeltisch kann bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Kopfverletzungen führen. "In den vergangenen Tagen und Wochen hatten wir eine Häufung von Wickeltisch-Stürzen. Vier Säuglinge im Alter von wenigen Tagen bis fünf Monaten erlitten dabei schwere Verletzungen. Alle Kinder hatten eine Schädeldachfraktur", sagt Holger Till, Vorstand der Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz. Hier seine Tipps:

Kinder am Wickeltisch niemals aus den Augen und aus den Händen lassen, auch nicht für einen kurzen Moment.

Die Wickelutensilien in Reichweite halten, so dass das Baby immer mit einer Hand festgehalten werden kann.

Nur Wickeleinrichtungen verwenden, die den standardisierten europäischen Sicherheitsnormen entsprechen.

Die Umgebung des Tisches mit einem Teppich polstern.

Sehr quirlige und mobile Kinder sollten überhaupt am Boden gewickelt werden.