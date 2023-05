Adipositas: Wie man diese Krankheit besiegt

37 Millionen Menschen in Österreich über 15 Jahre sind übergewichtig, rund 15 Prozent davon sind bereits adipös, also fettleibig. Aber auch Kinder sind von diesem Problem immer häufiger betroffen: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist knapp jedes dritte Volksschulkind in Europa übergewichtig oder fettleibig.