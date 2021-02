Acht Tipps, wie Sie sich jünger essen können

Viele Menschen träumen davon, möglichst lang körperlich fit zu bleiben, um ihr Leben auch im fortgeschrittenen Alter in vollen Zügen genießen zu können. Die gute Nachricht ist, dass dies laut neuester Forschung gar nicht so schwierig ist. Eine Vielzahl an Studien hat bewiesen, dass man alleine durch bewusstes Essen qualitativ hochwertige Lebenszeit gewinnen kann.