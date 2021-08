Achillesferse des Coronavirus gefunden?

Zwei zuckerbindende Proteine können Varianten des Erregers daran hindern, in Körperzellen einzudringen. Diese Erkenntnis könnte bei Therapien zum Einsatz kommen.

Die Wissenschafter – darunter der Innviertler Genetiker Josef Penninger und Peter Hinterdorfer vom Institut für Biophysik der Kepler Universität Linz – richteten ihren Fokus auf das Spike-Protein des Erregers, welches das Virus für das Eindringen in die Zelle benötigt. Legt sich allerdings eine Zuckerhülle um das Protein, wird der Erreger quasi unsichtbar.

Diese zuckerbindenden Proteine (Lektine) wurden von Gruppenleiter Josef Penninger, der auch Direktor des Life Science Institute an der University of British Columbia in Vancouver ist, und seinem Team genau unter die Lupe genommen.

"Wir haben nun Werkzeuge in der Hand, die die Schutzschicht des Virus binden und damit das Virus am Eindringen in Zellen hindern können", betonte Stefan Mereiter, Co-Erstautor und Postdoktorand aus dem Penninger-Labor. "Dieser Mechanismus könnte in der Tat die Achillesferse sein, auf die die Wissenschaft schon lange gewartet hat."