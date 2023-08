Abnehmspritze soll auch für das Herz gesund sein

Eine Spritze pro Woche in den Bauch soll helfen, schlank zu werden.

In einer klinischen Studie mit rund 17.600 Erwachsenen über 45 Jahren, die übergewichtig oder fettleibig sind und an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, reduzierte das Mittel das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses um 20 Prozent, wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Die Probanden, die nicht unter Diabetes litten, erhielten einmal wöchentlich eine Dosis von 2,4 Milligramm des Wirkstoffs Semaglutid. Die Studie lief über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Das Unternehmen Novo Nordisk hofft, Wegovy mit den Studienergebnissen vom Image eines Lifestyle-Medikaments befreien zu können. In Österreich (wie in den meisten EU-Ländern) ist Wegovy derzeit nicht erhältlich, in Deutschland allerdings seit einem Monat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper