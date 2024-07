Abnehmspritze Semaglutid: Weniger Herzinfarkte und Todesfälle

Als Abnehm-Medikament ist der Wirkstoff Semaglutid (Wegovy) weltbekannt geworden. Jetzt werden immer mehr zusätzliche positive Effekte belegt. Ein internationales Autorenteam mit dem Stoffwechselexperten Hermann Toplak von der MedUni Graz hat eine Studie publiziert, wonach das Medikament bei übergewichtigen Nichtdiabetikern das Risiko für akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 20 Prozent verringert.

Die Wirkung durch das ursprünglich für Typ-2-Diabetiker entwickelte Medikament geht offenbar weit über die Blutzuckersenkung hinaus. In der Gruppe der wirklich Behandelten im Vergleich zu Placebo zeigte sich bei der Studie eine durchgängige Abnahme der Häufigkeit von akuten Herz-Kreislauf-Zwischenfällen um 20 Prozent. Die Rate der Todesfälle durch diese Krankheiten (Herzinfarkt etc.) nahm um 15 Prozent ab, bei der Häufigkeit der nicht tödlich verlaufenden Herzinfarkte kam es zu einer Reduktion um 28 Prozent. Die Gesamtsterblichkeit (alle Ursachen) nahm um 19 Prozent ab.

Groß angelegte Studie

In der Studie wurden die Daten von 17.604 Probanden ausgewertet. Diese waren im Durchschnitt 61,6 Jahre alt, 72,3 Prozent waren Männer. Alle waren nicht an Diabetes erkrankt, zum Teil aber sogenannte Prädiabetiker. Alle hatten eine diagnostizierte Herz-Kreislauf-Erkrankung aufgrund von Atherosklerose (Gefäßverkalkung). Der mittlere BMI-Wert der Studienteilnehmer lag bei etwa 33, was Adipositas (ab einem BMI-Wert von 30) entspricht.

