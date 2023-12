Abnehmspritze als "Durchbruch des Jahres"

Übergewicht ist in vielen Ländern zu einer Art Epidemie geworden. Obwohl es zahlreiche Ursachen gibt, lässt es sich auch medikamentös behandeln. In den Schlagzeilen standen heuer dabei vor allem Abnehmspritzen, der Markt dafür ist riesengroß – das Fachmagazin "Science" kürte sie nun zum "wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres".

Tesla-Chef Elon Musk war einer der Ersten, die den Wirkstoff Semaglutid in den sozialen Medien bekannt gemacht haben. Der Unternehmer hat damit offenbar ein paar Kilos abgenommen. Und eben diese Wirkung ist es auch, die in den Folgemonaten eine enorme Nachfrage nach dem Medikament erzeugt hat.

Diese schon vor einigen Jahren ursprünglich als Diabetesmittel auf den Markt gebrachten Wirkstoffe haben sich in mehreren Studien als effektive Abnehmhelfer gerade für stark übergewichtige und fettleibige Menschen erwiesen. Die GLP-1-Analoga ahmen ein natürliches Darmhormon nach, das in mehrfacher Weise in unseren Stoffwechsel und den Appetit eingreift.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elon Musk Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.