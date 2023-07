Abnehmmittel "Wegovy" noch nicht erhältlich

Eine Spritze pro Woche in den Bauch soll helfen, schlank zu werden.

"Wegovy" wurde schon 2022 in der EU zugelassen und soll zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. In sozialen Medien wird der Wirkstoff gehypt, auch weil einige Prominente damit abgenommen haben sollen. So erwähnte Tech-Milliardär Elon Musk auf die Frage nach dem Geheimnis seines Aussehens neben dem Fasten den Namen der Arznei. Das Mittel enthält den Wirkstoff Semaglutid, der das körpereigene Hormon GLP-1 nachahmt und zu einem schnelleren Sättigungsgefühl führt.

