Ab auf die Skipiste in den Semesterferien: Aber sicher!

Wenn an einem Tag 5000 Menschen die Hänge hinabschwingen, verletzen sich rund fünf Personen. "Skiunfälle ziehen oft komplizierte Verletzungsmuster nach sich", sagt Primar Robert Pehn, Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf. Die meisten erleiden Verletzungen an den Kniebändern, am Unter- und Oberschenkel sowie an der Schulter.