96 Prozent der Blutspender mit Corona-Antikörpern

In der breit angelegten Untersuchung, die auf Daten von 73.000 Blutspenden zurückgreifen kann, wird damit eine deutliche Steigerung zum Herbst 2021 sichtbar, als bei nur 83 Prozent der Spender Antikörper nachgewiesen werden konnten. Damit hatte der Großteil der Bevölkerung Antikörper durch eine Corona-Impfung oder eine Corona-Infektion, sagte Peter Willeit, Professor für Klinische Epidemiologie von der Medizinischen Universität Innsbruck "Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Personen vor künftigen Infektionen geschützt sind." Aber: "Wir wissen aus früheren Studien, dass das Infektionsrisiko bei höheren Antikörper-Spiegeln geringer ist."

Deshalb sei es in der jetzigen Studie wichtig, die Höhe der Antikörper-Spiegel zu bemessen, so der Epidemiologe. "Der durchschnittliche Spiegel ist seit Herbst 2021 um mehr als das Fünffache gestiegen", benannte Willeit ein Ergebnis der Studie, die mit April 2022 endete. Nach wie vor sei der Impfstatus in Sachen Antikörper und Antikörper-Spiegel entscheidend. "Personen, die bei der Blutspende angaben, nicht geimpft zu sein, hatten im letzten Studienmonat lediglich zu zwei Dritteln Antikörper nachweisbar, während es bei Geimpften 99,7 Prozent waren", erklärte er. Zudem habe man nachweisen können, dass der Antikörper-Spiegel bei Geimpften im Schnitt etwa 16-mal höher sei.

Kein Interesse in Oberösterreich

Für Oberösterreich liegen Daten dieser Art nicht vor. "Derzeit ist dahingehend auch nichts geplant", sagt Susanne Süßner, Leiterin der Medizinischen Direktion der Blutzentrale Linz. Zu Pandemiebeginn im Mai und Juni 2020 seien Antikörperwerte der Blutspender erhoben worden, ebenso im Juni 2021 – als Dankeschön auf Wunsch der Spender. Während 2020 erst rund vier Prozent der Blutspender Antikörper aufwiesen, waren es im Juni 2021 schon knapp 60 Prozent.

Das Land Tirol habe sich bereits 2020 entschieden, kontinuierlich Daten zu erheben, um entsprechende Vergleichswerte zu haben. "Auch wir haben damals beim Land OÖ angefragt, ob wir weiter Antikörper auslesen sollen. Damals bestand allerdings kein Interesse", so Süßner.