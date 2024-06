9 Gründe, warum Tanzen glücklich macht und gesund hält

"Im Tanz befreit die Seele den Körper vom Geist."Lisz Hirn, Philosophin "Tanzen ist einfach eine Rundum-glücklich-und-gesund-Pille", sagt Susanne Kluge-Paustian, Personal Coach, Tänzerin und Buchautorin von "Dance like nobody is watching". Die gelernte Nia-Tanztrainerin ist überzeugt, dass Menschen, die regelmäßig tanzen – egal ob allein, zu zweit oder in der Gruppe – mit Lebensfreude und Wohlfühlgefühlen belohnt werden. Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte