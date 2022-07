87.000 Menschen in Österreich sind von Autismus betroffen

Häufig liegt die Ursache von neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus, Epilepsie und geistigen Behinderungen in den Genen. Mithilfe von genetischen Modellen aus Mausmodellen und Stammzellen werden 15 spezielle Gene und deren Mechanismen im Gehirn genau untersucht, um neue Therapien entwickeln zu können. Eine Erfolgsgeschichte stellt dabei bereits die Forschung rund um das BCKDK-Gen dar. Diese und andere neuen wissenschaftlichen humangenetischen Erkenntnisse werden vom 11. bis 16. Juni beim Kongress der europäischen Humangenetiker (ESHG) im Austria Center Vienna diskutiert.

Gehen oder Sprechen verzögert

"Neurologische Entwicklungsstörungen wie Autismus, Epilepsie und geistige Behinderungen werden meist erst medizinisch erkannt, wenn Kinder bestimmte Meilensteine wie Gehen oder Sprechen in ihrer kognitiven Entwicklung nicht oder nur sehr verzögert erreichen können", sagt Gaia Novarino, Vizepräsidentin für Science Education am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) und Referentin am europäischen Kongress der Humangenetiker (ESHG). Häufig liege die Ursache dabei in den Genen.

"Genau dort setzen wir mit unserer Forschung an, um herauszufinden, welche Gene neurologische Entwicklungsstörungen auslösen", sagt die Forscherin. Nur wenn man wisse, was genau im Gehirn passiert und man die Mechanismen, die dort stattfinden, verstehe, könnten individuelle Therapien entwickelt werden, die auch die kognitiven Funktionen der Kinder wesentlich verbessere.

Ein großer Durchbruch in der Forschung rund um neurologische Entwicklungsstörungen gelang laut Novarino mit der Entdeckung des BCKDK-Gens, das auf dem 16. Chromosom zu finden ist. "Dieses Gen kann eine Aminosäuren-Stoffwechselstörung verursachen, die in der Folge zu neurologischen Entwicklungsstörungen führt", erklärt die Wissenschafterin.

Schwierige Ursachenforschung

Menschen mit der BCKDK-Gen-Anomalie bauen die speziellen Aminosäuren stärker ab. Im Falle von BCKDK konnte daher mit einer vermehrten Aufnahme dieser speziellen Aminosäuren durch die Ernährung oder Infusion eine einfache und effektive Therapie gefunden werden. "Diese verbessern die kognitiven Funktionen der Kinder, die von dieser Form von Autismus und Epilepsie betroffen sind, wesentlich", sagt Novarino.

Die Ursachenforschung und Therapieentwicklung von neurologischen Entwicklungsstörungen gestalten sich aber in vielen Fällen nach wie vor als schwierig. Denn die Hintergründe wie auch die Krankheitsbilder können sehr unterschiedlich sein. "Daher bilden wir kleinere Gruppen von sehr ähnlichen Fällen und untersuchen in meiner Forschungsgruppe aktuell 15 verschiedene Gene, die auch repräsentativ für verschiedene Gentypen sind.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Forschung ist, sich nicht nur das Gen selbst anzusehen, sondern verstehen zu lernen, was es in den Molekülen, der Zelle, den neurologischen Vernetzungen und im Gehirn macht. Dafür wird mit genetischen Modellen aus Mäusen und Stammzellen gearbeitet, aus denen Neuronen und kleine "Mini-Gehirne" kreiert werden, die zeigen, wie das menschliche Gehirn arbeitet.