 Muss ich Angst vor der Sonne haben?

So sehr wir uns derzeit nach wärmenden Sonnenstrahlen sehnen, so birgt doch eine übermäßige UV-Bestrahlung ihre Gefahren. Während der helle Hautkrebs – bei einiger Achtsamkeit – meist rechtzeitig entfernt werden kann, ist der schwarze Hautkrebs, das sogenannte Melanom, wesentlich tückischer.

Im Gegensatz zu den meist auffälligen und unübersehbar wuchernden Alterswarzen beginnt das gefährliche Melanom praktisch immer als kleiner dunkler Fleck, der meist gar nicht auffällt. Besonders dann nicht, wenn er an uneinsichtigen Stellen wie etwa am Rücken oder an den Fußsohlen auftritt. Aber gerade in diesem frühen Stadium, in dem er noch nicht in tiefere Hautschichten eingedrungen ist, muss man ihn entlarven und rasch entfernen, da das Melanom zur frühen Streuung – also zur Ausbildung von Tochtergeschwülsten – neigt.

Ich rate dazu, in der Partnerschaft regelmäßig gegenseitig die Haut bewusst zu betrachten und einmal pro Jahr einen Dermatologen zu konsultieren, der mit seinem fachmännischen Blick die Haut begutachtet.

Wenn auch in den vergangenen Jahren Erfolge in der Behandlung eines bereits metastasierenden Melanoms erzielt werden konnten, so ist es doch von größter Bedeutung, diesen anfangs unscheinbaren und so gefährlichen Tumor durch eine einfache und kaum belastende operative Entfernung zu entschärfen.

Ich möchte auch noch dazu raten, Kinder besonders in der Mittagszeit vor zu viel Sonne zu schützen. Denn fünf Sonnenbrände in der Kindheit verdoppeln das Risiko, später ein Melanom zu entwickeln. Die Haut hat ein Elefantengedächtnis und vergisst keinen einzigen Strahl.

Es ist zu hoffen, dass Ihre Freundin durch die modernen Behandlungsmethoden geheilt werden kann. Bitte achten Sie auch selbst auf Ihre Haut und schützen Sie sich und Ihre Kinder vor Sonnenbränden.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit?

Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at