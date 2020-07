Frage: Sport kann ich mit 57 Jahren aufgrund meines Knieleidens nicht mehr betreiben, Bier und Braten drohen meinen Gürtel zu sprengen. Der Blutdruck, die Zucker- und Cholesterinwerte sind so hoch, wie nie zuvor. Wie soll ich das am besten angehen? Wie gut, dass Sie nicht wie der berühmte Vogel Strauß den Kopf in den Sand stecken, sondern kerzengerade in den Spiegel der Realität blicken. Die Diagnose haben Sie offenbar gemeinsam mit Ihrem Arzt, der die Werte bestimmt hat, selbst gestellt, und