6 mögliche Gründe, warum sich manche Menschen nicht mit Corona anstecken

Während einige Menschen schon zum dritten Mal an einer Infektion mit dem Coronavirus laborieren, scheint der Kelch an anderen immer wieder vorüberzugehen, obwohl sie sogar mit infizierten Familienmitgliedern zusammenleben. Warum infizieren sie sich nicht mit der hoch ansteckenden Virusvariante Omikron oder werden zumindest nicht krank? Diese Fragen haben die OÖNachrichten an Prof. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum, gestellt.