55 Kilo weniger: Mit Spaß und Stolz zum neuen Ich

Zum Problem wird ein Zuviel auf der Waage, wenn gesundheitliche Risiken auftreten oder die Psyche belastet ist. Bei der Linzerin Georgina Moldovan (34) war es vor gut vier Jahren so weit. "Ich war 29 Jahre alt und wusste nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen sollte", sagt sie. 130 Kilo wog die junge Frau damals bei einer Größe von 1,60 Meter. Heute ist sie rund 55 Kilo leichter und bestens in Form.