In Österreich gibt es bisher rund 200 gemeldete Affenpocken-Fälle. Die meisten Erkrankungen verlaufen mild mit Fieber, Kopfschmerzen, Halsweh und Husten. In der Folge kann ein pockenähnlicher Hautausschlag auftreten. Italien hat in der Vorwoche eine Impfkampagne gestartet, die USA haben wegen dieser Erkrankung den nationalen Notstand ausgerufen.